中國外長談俄烏戰爭 王毅：選邊站隊不可取

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（中央社台北30日電）中國國務委員兼外交部長王毅昨天與歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）視訊會見。談及俄烏戰爭，王毅表示，各國都有權自主決定對外政策，選邊站隊不可取。

中國外交部官網29日晚發布上述訊息。

王毅在視訊會見上表示，中方對於烏克蘭戰火未平息感到痛惜。中方始終根據問題本身的是非曲直判斷形勢、決定政策，一直以自己的方式，為推動局勢降溫、早日實現和平作出努力。中方願同國際社會繼續呼籲停火止戰、推動和談、防止大規模人道危機、打開通往和平大門。

王毅指出，中方立場很清楚，在戰爭與和平問題上，站在和平這一邊；在單邊制裁與對話談判間，站在對話這一邊；在拱火澆油與降溫滅火間，站在降溫這一邊。時間將證明，中國的立場是負責任且經得起歷史考驗的。

王毅提到，處理複雜的安全問題，不應採取非敵即友、非黑即白的簡單化做法。各國都有權獨立自主地決定自己的對外政策。冷戰思維、陣營對抗的老路在歐洲已行不通，選邊站隊、分裂世界的做法更不可取。制裁只會導致互相傷害，形勢更加複雜、矛盾更加激化；「讓非當事方的國家和人民為衝突埋單，既不公正，也不合法」。

王毅強調中歐必須保持經常性戰略溝通，增進相互理解、拓展合作共識，共同應對各種全球性挑戰，雙方要籌備好下階段高層交往，為雙方合作提供戰略指引。

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波瑞爾在視訊會見上坦言，歐中關係當前面臨一些具體問題，歐方仍致力於改善提升雙邊關係。「我願重申，歐盟堅持一個中國政策，歐盟整體和所有成員國都不會也不應偏離這一立場」。歐中應加強相互理解，展現友好和合作精神，推動下階段高層交往取得積極成果。

波瑞爾說，烏克蘭戰火對歐盟和全球造成嚴峻影響，呼籲盡快停火止戰、開放人道主義走廊、不使用大規模殺傷性武器、防止規避制裁，希望中方為推動實現和平發揮重要作用。歐方不尋求改變俄羅斯的政治體制，不希望看到局勢升級，反對任何形式的新冷戰和陣營對抗。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110330