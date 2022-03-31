疫情衝擊 中國坦言外貿企業面臨較大經營壓力

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（中央社台北31日電）在COVID-19本土疫情衝擊下，中國3月份製造業PMI跌破50榮枯線。中國商務部今天坦言，受到疫情影響以及原材料上漲、運輸、供應鏈等問題未解，外貿企業仍面臨較大經營壓力。

中國國家統計局今天發布，3月份製造業採購經理人指數（PMI）為49.5，比上月下降0.7個百分點，跌破50榮枯線，景氣回落。

據中國商務部官網，商務部發言人束珏婷今天下午在例行新聞發布會答覆外媒提問時表示，密切關注本輪疫情對外貿企業、特別是對中小微外貿企業的影響。從目前反映情況看，部分外貿企業受疫情影響，面臨生產經營受阻、物流運輸不暢等階段性問題。

她指出，加上原材料成本上漲、跨境海運不暢、供應鏈瓶頸等問題尚未根本緩解，「外貿企業特別是中小微企業仍面臨較大經營壓力」。

束珏婷說，針對企業面臨的困難和挑戰，商務部將會同相關部門和地方，繼續狠抓穩外貿政策落地見效，落實減稅降費措施，持續優化營商環境，著力推動疏導物流運輸瓶頸，保障外貿產業鏈、供應鏈穩定暢通。指導地方結合本地實際推出有針對性的支持措施，共同幫助外貿企業應對風險挑戰。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河今天說，中國多地近期出現聚集性疫情，加上國際地緣政治不穩定因素顯著增加，中國企業生產經營活動受到一定影響。

界面新聞引述紅塔證券宏觀分析師孫永樂意見指出，疫情是造成製造業景氣度走弱的主要因素。3月以來，新一輪疫情對國內的生產和消費均造成明顯衝擊，受此影響，短期國內經濟景氣度出現了明顯回落。

他說，除疫情外，海外地緣政治衝突導致輸入性通貨膨脹壓力加大，上游部分原材料價格上揚，也對工業企業生產造成了一定影響。

受到Omicron變異株衝擊，中國大陸本土病例3月以來大幅增加，對上海、深圳、東莞等製造業和外貿重鎮影響較大。

報導提到，最近一段時間，中央和地方持續釋放政策暖風為受疫情影響較大的中小微企業紓困，措施涉及緩繳社保費、房租減免以及金融支持等。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110331