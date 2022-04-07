中國外交部副部長謝鋒會見美國新任大使勃恩斯

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（中央社台北7日電）中國外交部副部長謝鋒6日會見美國新任駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns），雙方就中美關係和共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。勃恩斯2日已向中方遞交到任國書副本。

中國外交部官網7日發布了上述消息。這是勃恩斯3月4日抵達中國後，首度與中方官員正式會面。

2021年12月16日，勃恩斯獲得美國參議院通過任命，並於同月26日宣誓就職。但因為疫情影響，勃恩斯直到3月4日才抵達中國，並依中方規定隔離21天。

3月28日，勃恩斯在推特發文宣布，他展開第一天正式工作。

勃恩斯2日向中國外交部禮賓司司長洪磊遞交了到任國書副本後，據日本駐中國大使館官方微博發布，垂秀夫大使夫婦6日邀請勃恩斯夫婦光臨官邸，並舉行了勃恩斯大使夫婦履新後的首個正式歡迎晚宴。

勃恩斯事後推文說，很高興抵達中國後的第一次正式晚宴是與日本大使垂秀夫共進晚餐，「象徵著與我們偉大盟友的密切夥伴關係」。

勃恩斯今天還在美國駐北京大使館前與烏克蘭駐北京大使館臨時代辦列欽斯卡（Zhanna Leshchynska）共舉烏克蘭國旗，並表示欽佩烏克蘭捍衛民主與正義。（編輯：楊昇儒）1110407