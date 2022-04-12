強調清零正當性 中國醫療專家相繼背書堅持下去

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（中央社台北12日電）中國採納清零總方針應對COVID-19疫情，多位醫療專家相繼背書，為防止病毒進一步變異，唯一方法是阻斷病毒傳播鏈，不讓它複製重組，堅持動態清零策略能防止新的亞型變異株出現。

中國在3月發生新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，本土案例激增。國家感染病臨床研究中心、深圳第三人民醫院長盧洪洲強調，沒有證據顯示病毒傳播速度加快後就一定會減弱致病性，防止病毒進一步變異的唯一方法，就是阻斷病毒傳播鏈，不讓它複製重組。

據第一財經12日報導，盧洪洲在「新冠全球疫情趨勢和科學防控」線上討論會中作上述表示。

盧洪洲指出，動態清零策略只有在中國具備實現基礎，只要堅持動態清零，就不會有新的亞型變異株出現；很多變異株出現亞型，往往是大範圍疫情流行的地方。Omicron現仍在不斷地複製和變異，這為未來疫情的反覆帶來不確定性。

盧洪洲認為，只要病毒還在傳播，它就會不斷地變異，並且沒有證據證明病毒傳播力增強了，毒性就會減弱，變異後的病毒毒性可能是減弱、增強或者不變，「所以說病毒毒性越來越弱是沒有科學依據的」。為了避免高致病性的變異株產生，一定要阻止病毒在人群中廣泛傳播。

盧洪洲說，陽性感染者都具傳染性，因此把所有陽性感染者儘快隔離起來，控制住傳染源，這是目前首要任務。中國有大量老年人口，其中很大占比未接種疫苗，一旦發生大規模感染，人員死亡將無法避免，「所以我再次強調一定要動態清零」。

中國國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組長梁萬年10日接受央視訪問時說，動態清零是國家抗疫總方針，多次抗疫結果證明，動態清零最符合中國現況，也是中國當前抗疫最佳選擇。動態清零不是追求完全的零感染，而是做到快速發現、快速處置，要跑得比病毒更快。

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中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏9日在財新網撰文指出，當下任務就是要儘快遏止這波疫情繼續蔓延，實現社會面清零，讓上海的生活與經濟快速恢復正常。動態清零政策與鼓勵疫苗加強接種，都是國家高度重視並加強對脆弱人群的保護。

中國工程院院士、呼吸病學專家鐘南山8日在南開大學直播課上提到，Omicron雖然病死率低，但傳播力強，大規模爆發仍會奪去很多生命。所以目前來看，在中國完全開放是不適用的，還是應該堅持動態清零，逐步開放。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110412