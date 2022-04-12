瑞幸宣布完成債務重組 CEO稱全新開始

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（中央社記者吳柏緯上海12日電）因財報作假從美股退市的瑞幸咖啡，去年開始進行債務重組。經過一年，瑞幸咖啡於11日晚間在官網發布公告稱，已經完成債務重組。瑞幸CEO郭謹一稱「瑞幸咖啡迎來全新的開始」。

因財報作假而一度在美國面臨訴訟的瑞幸咖啡，1月底由以大鉦資本為首的聯合團隊收購股權，並於2月間繳清1.8億美元（約新台幣50億元）的和解金，一步步進行債務重組。

根據新浪科技、新京報報導，瑞幸咖啡11日發布公告，「根據美國法典第11篇第15章的規定，公司已經順利完成債務重組，在債權人的支持下，公司正式結束作為債務人的破產保護程序。」

報導提到，在今年3月7日時，瑞幸咖啡發布公告指出，「公司的臨時清盤申請已被撤銷，聯合臨時清盤人的職責也已被解除，公司的臨時清盤結束。」

報導引述瑞幸咖啡董事長兼CEO郭謹一表示，完成了債務重組，象徵瑞幸咖啡迎來了全新的開始。

根據瑞幸咖啡近日發布2021年財報顯示，總淨收入為人民幣79.653億元，較2020年大幅成長了97.5%。此外，截至2021年年末，瑞幸在中國共有6024家門市，首度超越星巴克中國的5557家，正式成為中國最大的連鎖咖啡品牌。（編輯：邱國強）1110412