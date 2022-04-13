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中國海關總署：今年第一季對俄烏進出口保持成長

2022/4/13 13:32
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（中央社台北13日電）中國海關總署今天表示，今年第一季度中國外貿進出口總值同比成長10.7%，俄烏戰爭持續之際，中國對俄羅斯及烏克蘭進出口也保持同比成長態勢。

據央視報導，中國國務院新聞辦今早召開新聞發布會，海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，今年第一季度中國外貿進出口總值人民幣9.42兆元（約新台幣42.3兆），同比成長10.7%，外貿進出口開局平穩。其中出口5.23兆元，同比增長13.4%；進口4.19兆元，同比增長7.5%。

據海關統計，今年第一季度中國對俄羅斯進出口2430.3億元，對烏克蘭進出口295.9億元，都保持了同比成長態勢。

李魁文表示，關於俄烏衝突對貿易的影響，相關部門已經做過回應，海關總署也持續關注。海關總署將繼續服務中國與俄羅斯、烏克蘭等相關國家的正常經貿合作。

海關統計又顯示，第一季度中國對東協、歐盟、美國、韓國分別進出口1.35兆元、1.31兆元、1.18兆元、5741.8億元，同比分別增長8.4%、10.2%、9.9%和12.3%。東協繼續為中國第一大貿易夥伴，占中國外貿總值的14.4%。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110413

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