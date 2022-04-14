中國商務部：企業不得屈從外界脅迫作出不當表態

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（中央社台北14日電）俄羅斯入侵烏克蘭後遭西方國家制裁，中國商務部今天說，有個別外國企業違反正常的市場交易原則，脅迫中企「選邊站隊」，要求相關中國企業和個人不得屈從外界脅迫，對外作出不當表態。

據中國商務部官網，有陸媒在今天下午的商務部例行記者會提問：據一些中國企業反映，有外國商業夥伴要求其表態反對俄羅斯對烏克蘭軍事行動，否則將影響雙方正常商業合作，請問發言人對此有何評論。

中國商務部發言人束珏婷回應稱，俄烏衝突以來，有關國家對俄實施系列制裁，對中俄正常經貿往來造成擾亂。有個別外國企業違反正常的市場交易原則，脅迫中國企業「選邊站隊」。

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她重申，中方一貫堅決反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁和「長臂管轄」, 反對不當禁止或者限制中國企業與其他國家企業展開正常經貿活動。

束珏婷還稱，根據「對外貿易法」及其他相關法律法規，為維護公平、自由的對外貿易秩序，「相關企業和個人不得屈從外界脅迫，對外作出不當表態」。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110414