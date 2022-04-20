港疫情對台啟示：調整疫調匡列 提高疫苗接種

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（中央社記者陳沛冰台北20日電）台灣疫情升溫，台灣醫療專家表示，從香港第5波疫情帶來的啟示，當每天有過千病例時，應停止或簡化疫調匡列工作，騰空人力想辦法提升疫苗接種率，尤其是老人。

台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，今日本土新增病例達2386例。

2月香港第5波疫情攀升時，衛生部門已難追蹤及公布每個病例的行蹤。香港由高峰的每天新增逾5萬例確診，到12日下降至新增1400多例時，衛生官員表示，仍然不是合適時機全面恢復病例追蹤工作，並指病例追蹤工作一定要有足夠的隔離設施和迅速隔離患者的能力配合，在確診數字下降到相當低水平時再做，效果會更好。

台大兒童醫院院長、兒童感染科主任黃立民19日接受中央社電訪時表示，台灣單日新增病例已超過1500，到處都是確診者，再告訴民眾確診者曾到過什麼地方已經沒意義。衛生行政人力有限，當確診病例繼續上升，疫調也做不來。

黃立民表示，現在應該停止做疫調匡列，就算要做，也應該簡化工作，騰空人力想辦法推高疫苗接種率，特別是老人疫苗接種。目前國內75歲以上人口，施打3劑者不足60%。

他表示，香港第5波疫情病死率高，其中一個原因是老人疫苗接種率低，以及很多老人接種科興疫苗，疫苗保護力較遜色。當很多老人受感染及病情嚴重時，將對醫療體系構成壓力。

他說，台灣應盡快提高老人疫苗接種率，如設法解決老人對疫苗安全的顧慮，以及當老人到醫院回診，盡量說服及安排他們接種疫苗，又或進行家訪，了解他們不接種疫苗的原因。加快審議接種疫苗受害救濟的申請，也可以讓老人覺得較有保障。

黃立民表示，香港一直要求做到「動態清零」，疫情開始時公家醫院接收所有病人，私家醫院又不太願意接收COVID-19的病人，導致公家醫院很快爆滿。當重症病人增加時，不能迅速收入醫院，影響真正需要醫療的病人，也令香港市民懷疑政府的應變能力及清零方案。

他表示，台灣沒有要求清零，目前較注重病症分流，很快全國進入全面輕症居家照護管理階段。另外，台灣政府對調動私家醫院的能力較高，整體上醫院能維持較好的承載量。

黃立民表示，香港第5波疫情短時間內病例上升速度太快，台灣現在沒有足夠的口服抗病毒藥物，短期內未必能大幅提高疫苗接種率，所以要盡量避免短時間內疫情急速上升，包括民眾要勤洗手及戴口罩，部份活動限制不能放鬆，否則當感染病例增加時，死亡個案也可能會增加。

香港第5波疫情最少有4名兒童染疫死亡，國內19日首次出現染疫死亡幼童病例。

黃立民表示，台灣確診病例中不乏18歲以下兒童，接種疫苗是最佳保護方法，食藥署已經決議莫德納（Moderna）疫苗適用於6至11歲兒童，衛福部今天也會開會討論是否開放兒童施打，相信政府下周會開始為兒童接種疫苗。

香港大學生物醫學學院教授、病毒學家金冬雁19日向中央社說，Omicron變異株傳播力強，綜觀世界各地的經驗，當疫情爆發後便很難壓下來；加上台灣不可能封城，民眾也有抗疫疲勞，當病例數目多時來不及追蹤密切接觸者，疫情會上升。

他認為，台灣有六至七成機會出現每日確診病例破萬，整體疫情是否嚴峻，也要視病例是否廣泛分散，及疫情持續時間。香港第5波疫情由最高峰的3月初單日確診逾5萬例，用了一個多月時間疫情才下降至單日確診少於2000例。

香港第5波疫情累計有8963人染疫死亡，死亡率達0.76%。死亡個案以80歲以上為主，當中75%人未接種疫苗。直至19日已接種3劑疫苗的老人不足20%。

金冬雁說，香港第5波疫情給台灣最大的參考，是老人疫苗接種率低，導致病死率高。台灣現在首要任務，是提高疫苗接種率，尤其是老人要接種3劑疫苗。

他表示，如果台灣就疫情爆發準備好應對方案，及提高疫苗接種率，當疫情再進一步上升，與其他國家差不多時，相信也能開放邊境。（編輯：呂佳蓉）1110420