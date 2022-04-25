中國首現 山東煙台驗出Omicron BA.2.3變異株

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（中央社台北25日電）中國多地爆發COVID-19疫情，山東省煙台市本輪疫情最少已有84例病例，官方今天通報，在病毒基因測序中發現Omicron BA.2.3進化分支，是首次在中國發現。

據山東煙台市衛生健康委員會網站，截至23日24時，煙台市本土確診病例及本土無症狀感染者共48例。

綜合央視等陸媒報導，山東煙台市25日召開疫情防控新聞發布會通報，24日0時至24時，煙台市新增感染者36例，其中確診病例2例，均為普通型，無症狀感染者34例。

煙台市共排查密接1700人、次密接3179人，全部落實隔離管控。目前已完成4個區市共16例本土病例基因測序分析，均為同一條傳播鏈，病例基因分型為Omicron BA.2.3進化分支，目前中國國內尚未發現。

報導指出，煙台市本輪疫情於22日開始，近2天確診和無症狀感染者數量快速增加，新增病例絕大多數在集中隔離點檢測發現，少數在封控區和管控區發現，疫情呈現明顯的空間聚集性，可能已經隱匿傳播一段時間。

官方表示，目前要快流調、快檢測、快轉運、快隔離，爭取最短時間內發現和隔離所有傳染源，實現社會面清零。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110425