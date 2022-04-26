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香港外國記者會暫停頒發人權新聞獎 免陷法網

2022/4/26 11:00
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（中央社記者張謙香港26日電）香港外國記者會（FCC）決定暫定頒發本年度的人權新聞獎，以免陷入法網。

每年5月3日的「世界新聞自由日」，FCC都會頒發這個獎項，但它突然宣布暫停頒發本年度的獎項。

FCC主席瑞凱德（Keith Richburg）昨天撰文解釋有關決定時說，過去兩年，香港新聞工作者在新「紅線」下工作；在此之下，有些事情可以做，有些事情不可以做。

但他指出，當中存在一些不確定性，而他們不希望無意中違反這些法例，也是在這個背景之下，FCC決定暫停頒發本年度的人權新聞獎。

瑞凱德表示，FCC將會繼續促進香港的新聞自由，但同時也意識到在香港新形勢下，有必要改變相關做法。

另據明報今天報導，人權新聞獎已完成評審，得獎名單包括網媒「立場」的一篇題為「智慧監獄」的報導，以及一篇有關香港支聯會和泛民主派立法會初選案的報導。

「立場」和支聯會已經停運。

保安局局長鄧炳強曾批評「智慧監獄」的報導妖魔化執法部門。

報導引述瑞凱德說，事前並無收到香港警方或中方對新聞獎發出警告，但FCC早已留意到部分得獎的中文報導可能會引起問題。

董事會在討論後決定暫停頒發本年度獎項。

人權新聞獎自1995年起舉辦，原先由國際特赦組織、FCC、香港記者協會聯合舉辦，特赦組織去年撤出香港後，由FCC獨立籌辦。（編輯：陳沛冰）1110426

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