上海通報染疫人數1.3萬 社會面基本清零區實施有限開放

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上海27日宣布，對達到社會面基本清零的區實施「有限人員、有限區域、有限活動」。圖為上海民眾26日排隊採檢。（中新社）

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（中央社台北27日電）上海官方今天宣布，對達到社會面基本清零的區實施「有限人員、有限區域、有限活動」；而未能達到社會面清零的區，繼續採取全域靜態管理，以及核酸篩查等措施。

上海今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫人數為1.3萬例，是近3週以來通報數最低。

不過，上海今天上午舉行的疫情防疫記者會上，市衛生健康委副主任趙丹丹說，上海市啟動清零攻堅行動以來，效果日益顯現，但當前疫情依然十分嚴峻，防控工作正處於較勁爬坡的關鍵時刻。

趙丹丹表示，為進一步鞏固擴大清零攻堅工作成效，對達到社會面基本清零的區實施「有限人員、有限區域、有限活動」；對未達到社會面基本清零的區，繼續堅持採取「全域靜態管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺，全程查漏補缺」等綜合防控措施。

趙丹丹同時宣布，在27日至30日，將採用「核酸加抗原」組合方式，分區展開篩查工作，並根據檢測結果，動態調整封控、管控和防範三區範圍。

對於近日的核酸篩查工作，趙丹丹說，從採樣檢測力量配置上看，近5天來，上海每天配置近2萬個採樣點、投入了逾10萬人次的採樣隊伍；匹配逾500萬管的最大檢測能力。結果來看，累計篩查了逾5100萬人次，陽性檢出率逐步下降。

據上海衛健委通報，26日新增確診病例1606例、無症狀感染者1萬1956例，合計1萬3562例。單日新增死亡人數48例。（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1110427