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上海首次實現社會面清零 社區無新增病例

2022/4/30 16:56（4/30 17:17 更新）
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中國上海29日新增確診和無症狀感染者合計1萬181例，社區沒有發現新增病例，上海在本波疫情首次實現社會面清零。圖為上海新國際博覽中心方艙醫院一景。（中新社）
中國上海29日新增確診和無症狀感染者合計1萬181例，社區沒有發現新增病例，上海在本波疫情首次實現社會面清零。圖為上海新國際博覽中心方艙醫院一景。（中新社）
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（中央社台北30日電）上海COVID-19本土病例持續下降，29日新增確診和無症狀感染者合計1萬181例。據報導，部分確診病例是此前的無症狀感染者，其餘病例在隔離管控中發現，意味上海市首次實現社會面清零。

人民日報健康客戶端（App）報導，29日上海新增本土確診病例1249和無症狀感染者8932例，其中985例確診病例屬於此前的無症狀感染者，264例確診病例和8932例無症狀感染者在隔離管控中發現，意味著在社區並沒有發現新增病例，上海市本輪疫情中首次實現社會面清零。

報導梳理了上海最近一週的疫情數據稱，上海報告本土病例總數持續在高位，但已明顯呈現下降趨勢。最近7天在非隔離管控區發現的病例數目也持續下降，分別為280、217、217、171、192、108；而29日在非隔離管控區發現的病例數是0。

報導引述上海新國際博覽中心方艙醫院中醫專家組長、上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江表示，最近上海病例數目已經呈現斷崖式下降，有信心對上海會出現疫情轉折點。

方邦江提到，目前住院者中，60歲以上老人占30%，60%有基礎疾病，上海市下一步防控疫情的重點，是防治重症發生率和降低死亡率。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110430

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