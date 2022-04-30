關係社會穩定 習近平要求依法引導資本健康發展

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（中央社記者吳柏緯上海30日電）中共總書記習近平29日強調，資本是社會主義市場經濟的重要生產要素，依法引導資本健康發展不但關係改革開放基本國策，也關係高品質發展和共同富裕、國家安全與社會穩定。

新華社今天報導，中共中央政治局29日就「依法規範和引導我國資本健康發展」舉行第38次集體學習，習近平主持會議時強調：「依法規範和引導我國資本健康發展，發揮資本作為重要生產要素的積極作用。」

他說，資本是社會主義市場經濟的重要生產要素，在社會主義市場經濟條件下規範和引導資本發展，「既是一個重大經濟問題、也是一個重大政治問題，既是一個重大實踐問題、也是一個重大理論問題，關係堅持社會主義基本經濟制度，關係改革開放基本國策，關係高品質發展和共同富裕，關係國家安全和社會穩定。」

對於規範和引導資本發展，習近平表示要設立「紅綠燈」，健全資本發展的法律制度，形成框架完整、邏輯清晰、制度完備的規則體系；要以保護產權、維護契約、統一市場、平等交換、公平競爭、有效監管為導向，針對存在的突出問題，做好相關法律法規的立改廢釋。

他說，要嚴把資本市場入口關，完善市場准入制度，提升市場准入清單的科學性和精準性。

關於深化資本市場改革，習近平指出，要繼續完善中國資本市場基礎制度，更好發揮資本市場功能，為各類資本發展釋放出更大空間。要健全產權保護制度，深入推進實施公平競爭政策，全面落實公平競爭審查制度，消除各種市場壁壘，使各類資本機會平等、公平進入、有序競爭。

他強調，要完善開放型經濟體制，不斷提高對外開放水準，促進投資便利化，以優質市場環境吸引更多國際資本在中國投資興業。

近年中國持續強化對於壟斷與不正當競爭的監管，習近平在會中稱，依法打擊濫用市場支配地位等壟斷和不正當競爭行為。強化反壟斷，防止資本無序擴張，有效防範風險，維護市場公平競爭。

習近平還要求加強資本領域反腐敗，保持反腐敗高壓態勢，堅決打擊以權力為依託的資本逐利行為，著力查處資本無序擴張、平台壟斷等背後的腐敗行為。（編輯：楊昇儒）1110430