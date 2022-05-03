香港人權新聞獎 由美國華特克朗凱新聞學院續辦

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（中央社台北3日電）香港外國記者會（FCC）主席瑞凱德今天宣布，香港「人權新聞獎」停辦後，將轉由美國亞利桑那州立大學華特．克朗凱新聞學院自2023年起續辦。FCC原定今天「世界新聞自由日」公布得獎名單。

香港01報導，瑞凱德（Keith Richburg）今天透過臉書（facebook）作上述宣布。同時，華特．克朗凱新聞學院（Walter Cronkite School of Journalism）也在當地時間2日作相同宣布。

4月25日，FCC宣布暫停頒發今年度「人權新聞獎」，以免陷入香港法網，被視為「港區國安法」實施下，香港新聞自由再遭侵蝕的另一表徵。

瑞凱德表示，儘管有明確及公認的憂慮，且在當前香港政治氣候下授予有關獎項將有「直接的風險」，FCC部分成員仍不同意停辦「人權新聞獎」決定。雖然FCC不再參與這一獎項讓他感到遺憾，但仍對有新機構願意接辦感到欣慰。

他指出，今天是「世界新聞自由日」，呼籲大家紀念今年迄今為止，在烏克蘭戰爭及阿富汗、墨西哥、緬甸等世界各地事件中遇害的新聞工作者。而過去1年，全球新聞自由受到蠶食，對記者的威脅有所增加，包括利用法律針對一些合法報導進行網路威脅及人身騷擾。

瑞凱德指出，破壞真實報導的虛假訊息「如海嘯般襲來」。而在香港，更有一些新聞機構因相關法律被迫關閉，甚至有記者被捕。

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他說，FCC將繼續努力保持港府承諾的新聞自由，並會直接針對媒體受影響的情況發表意見。而香港「基本法」允許言論自由，當FCC認為其發聲仍有影響力時，就會公開發表聲明，並向港府發私信表達擔憂，要求會面或澄清。

瑞凱德強調，港府應該要接受合法的評論及批評，並非來函聲稱FCC「干涉香港事務」或「抹黑一國兩制」。「一國兩制」不只是空洞的口號，香港應是每個人都可在法律範圍內發聲，且不會受到隱晦的威脅、恐嚇及報復。（編輯：邱國強）1110503