上海企業生存遭衝擊 官方推出金融應急措施紓困

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）鑑於封城清零措施對上海企業生存造成嚴重衝擊，上海市官員今天表示，官方陸續推出包括「抗疫助企21條」等融資擔保、延長貸款期限、減費讓利等多項優惠政策，為中小企業紓困解難。

澎湃新聞報導，上海市官方上午舉行防疫記者會，與會的市政府金融監管部門官員在會中作上述表示。但與會官員並未提到，上海企業從這些紓困措施受惠的具體數量及規模。

根據報導，上海市地方金融監管局副局長管小軍說，這些措施包括俗稱「抗疫助企21條」的「上海市全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施」，重點放在發揮融資擔保增信、加大普惠金融支持力度、推動金融機構減費讓利等政策內容，主要對象是中小企業。

同時，上海市政府還印發在地金融組織支持疫情防控和經濟社會發展的政策文件，推動地方金融組織通過延期、無還本續貸、延長還款期限及降低貸款利率、擔保費率等方式，減輕企業負擔。

報導提到，部分上海企業反映，防疫措施已影響員工薪資發放，上海市地方金融監管局會同人行上海總部、上海銀保監局、市民服務熱線辦公室及在地50多家銀行，建立工作專班和應急處理機制，支持銀行透過線上核驗企業身分和支付薪資意願，為企業發薪提供便捷服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

同時，上海各金融市場透過建立綠色通道、減免手續費、開展線上受理等方式助力企業紓困解難。像是上海證交所建立「債券發行綠色通道」；中國外匯交易中心全額免除中小微企業外匯衍生品交易手續費；上海期交所免收全部期貨品種交割手續費等。

管小軍說，自這波疫情爆發以來，包括地方金融監管局、中國人民銀行上海總部、上海銀保監局、上海證監局等單位，會同在地金融金融機構，已推出一系列有針對性的舉措，全力支持疫情防控和企業復工、復產、復市。（編輯：邱國強/李雅雯）1110508