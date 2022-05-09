北京防疫優先 籲民眾錯開520高峰日登記結婚

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（中央社台北9日電）中國北京COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，傳播途徑尚未阻斷，隨5月20日「諧音我愛你」將近，北京市民政局發布公告，請市民錯開高峰日登記結婚，親友也不要陪同前往。

北京民政局5月8日發布「倡導市民錯峰分時預約婚姻登記公告」。公告指出，根據慣例，5月20日和21日將迎來今年婚姻登記高峰，屆時全市各區婚姻登記中心人員將大量增加，當前疫情嚴峻，為當事人身體健康和生命安全著想，倡導錯開這2天高峰日辦理結婚登記。

這項公告勸告有意辦理結婚登記者，「兩情若是長久時又豈在朝朝暮暮，只要情真摯，每天都是好日子，希望大家不要盲目跟風」，疫情當前，生命安全高於一切。

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公告另指，除了將嚴格按照預約時段錯峰分時辨理外，也提出一系列防疫要求，包括所有進入婚姻登記機關者需持48小時內PCR核酸檢測陰性證明，另前14日內未前往中高風險地區紀錄，「健康寶」未出現足跡疑慮的「彈窗」提示等，並勸導親友不要陪同前往。

中國染疫數雖趨降，但上海與北京仍為外界最關注的疫區。北京市政府發言人徐和建5月8日說，「首都與疫情的較量正處於膠著狀態」。而朝陽區繼續嚴格落實居家辦公，封控、管控區都足不出戶。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110509