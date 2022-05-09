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北京新增50本土病例 再增1區居家辦公

2022/5/9 18:28
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（中央社記者張淑伶北京9日電）北京市繼朝陽區後，又新增順義區要求民眾居家辦公，並調整大眾運輸營運模式。過去24小時內，北京新增50名COVID-19本土感染者。

綜合新京報和人民網報導，北京市今天召開防疫記者會通報，9日凌晨0時至下午3時，新增本土感染病例28例；自8日記者會後至今，也就是8日下午3時至9日下午3時，新增本土病例50例（41例確診、9例無症狀感染者）

北京市政府發言人徐和建說，北京疫情仍處在「高位平台期」，順義區突發聚集性疫情，首都防控形勢嚴峻複雜。

今天通報的新增感染者中，包括1起順義區聚集性疫情，主要涉及順義區農商銀行數據中心，截至目前通報感染者21例，包括工作人員17例，家人4例。

會上指出，這起疫情是社會面零星隱匿傳染源導致的聚集性疫情，規模較大，感染者分布範圍較廣，增加了北京市疫情發展形勢的不確定性。

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會中表示，順義區全區展開核酸篩查，提級管控措施，採取居家辦公模式或點對點閉環管理，調整大眾運輸營運模式，減少人員流動，「讓整個區靜下來」。

北京市繼續維持現有的防疫措施，如：餐廳禁內用、中小學和幼兒園等暫停返校、暫停娛樂場所經營等，此外，自5月12日起，進入黨政機關企事業單位及其他社會單位、商務大樓、商場超市、賓館酒店、餐飲飯店等公共場所，須查驗48小時內核酸檢測陰性證明。視疫情情況恢復查驗7天內核酸檢測陰性證明。（編輯：邱國強）1110509

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