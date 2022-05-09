架圍欄防疫引不滿 北京第二外語學院聚眾抗議

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（中央社台北9日電）北京校園出現質疑防疫設施的聚集抗議情事。北京第二外國語學院部分師生不滿校方在校園居民區（教職員及家屬居所）逕設隔離圍欄，反而產生聚集染疫風險，昨晚集合抗議，被警方嚴令解散。

綜合中國歷史學者章立帆推特（Twitter）帳號及自由亞洲電台報導，北京第二外國語學院部分教職員學生8日晚間在校園內聚集抗議，而當地的朝陽區警方則派出大批警力前往防堵。

根據報導及相關訊息，有北京第二外語學院校園居民區住戶表示，校方未經公告及諮詢就「先施工後通知」，以防疫為由在居民區架設圍欄，作為隔離之用。然而，這些圍欄卻造成校區出行不便，居民活動空間減少，反而容易造成居民及學生的聚集，根本達不到防疫效果。

另有住戶向校方反映，一旦發生特殊情況，消防車或救護車還要先報備警衛開門，會耽誤時間。同時，這些圍欄有工人進場施工卻不帶口罩，反而容易產生疫情。

根據報導及學校教職員學生上傳的影片顯示，在抗議現場，1名員警指自己是第2次要求現場抗議者解散，理由是違反傳染病防治法中的聚集行為，並指拒不離開者將依法處理。

據網路訊息，聚集者約在深夜逐漸散去，部分學生則對這場聚眾活動議論紛紛。（編輯：邱國強）1110509