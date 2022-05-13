中國傳停辦護照與沒收旅行證件 官方滅火稱不實

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海13日電）中國國家移民管理局今天強調，嚴格執行出入境政策，嚴格審批簽發出入境證件，但並未以停辦護照、綠卡剪角干擾出入境。中國多個邊檢總站也陸續發文滅火，稱相關訊息不實。

2021年8月4日，中國國家移民管理局宣布，為嚴防COVID-19疫情輸入，中國嚴格限制「非緊急、非必要的人員」跨境流動。中國國家移民管理局本月10日再次強調，「嚴格執行從嚴從緊的出入境政策，從嚴限制中國公民非必要出境活動，嚴格出入境證件審批簽發」。

近日在網路上陸續傳出有些中國民眾計畫出境或是返回中國時受到刁難，甚至遇上停發護照、綠卡剪角的情形，引發議論。對此，中國國家移民管理局今天發文強調為不實謠言。

根據中國國家移民管理局官方微博今天上午發布文章指出，近期出現停辦護照、對綠卡剪角禁止出境的傳言均是假消息，「歪曲抹黑我出入境管理政策，意圖干擾常態化疫情防控條件下依法、精準、有效的出入境管理措施」，如果民眾遇有出入境問題，可藉由當地出入境管理部門、國家移民管理局政務網站等管道反映與了解相關政策。

在中國國家移民管理局定調後，中國多地的邊檢總站也陸續發文批評謠言損及邊檢機關形象，並不排除採取法律手段。

根據每日經濟新聞、新京報報導，北京出入境邊防檢查總站發表聲明稱，對於持本人有效出境入境證件的中國公民，履行規定的手續，經邊檢機關查驗准許，可正常出境入境。

除非是偽造、變造、騙取或被證件簽發機關宣布作廢的護照無效，邊檢機關發現後，有權依法收繳或以剪角。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

廣州出入境邊防檢查總站同樣發布聲明表示，近期的虛假消息引起部分旅客和網友的擔憂和關注，對正常的出入境管理秩序造成了干擾。聲明並強調「網路非法外之地，我們對發佈虛假資訊，詆毀邊檢機關形象的違法行為，將保留通過法律途徑追究其法律責任的權利。」

上海邊檢總站的聲明表示，有傳言稱近日有民眾在從虹橋機場準備搭機回法國時，被海關人員收走護照和法國居留卡，然而自2020年3月25日零時起，虹橋機場已暫停所有國際、港澳台的進出港航班業務。相關傳言為假消息。（編輯：陳沛冰）1110513