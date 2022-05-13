中國知網涉壟斷遭調查 此前被批操控學術資源

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（中央社記者吳柏緯上海13日電）中國論文資料庫「知網」今天因為涉嫌實施壟斷行為，遭中國市監局立案調查。此前多家中國官媒接力撰文，批評知網操控學術資源市場，形成壟斷。

中國國家市場監督管理總局官網13日下午公告：「根據前期核查，依法對知網涉嫌實施壟斷行為立案調查。」

官方公告後，隨即在網路引發熱議，「知網涉嫌壟斷被立案調查」相關話題衝上微博熱搜第一。

對此，知網發布公告，對於遭立案調查表態「堅決支持，全力配合」，並稱「知網的發展離不開黨和國家的關心厚愛，離不開社會各界的指導幫助，更離不開廣大作者和讀者的信賴扶植」。

知網還稱，將以此次調查為契機，深刻自省，全面自查，徹底整改，依法合規經營，創新發展模式，承擔起中國知識基礎設施的社會責任，努力將知網打造成具有中國特色、世界一流的學術資源資訊平台，推動學術傳播交流，促進國家科技創新，為廣大作者和讀者提供更好的服務。

知網為中國最大學術期刊平台，是許多學術機構必用的服務。然而過去曾多次因為訂閱費用高昂、違反智慧財產權等爭議，和學術界起衝突，並在近期遭官媒連番批評有「學術壟斷」之嫌。

中共中央委員會機關報「光明日報」所屬的「光明網」日前撰文指出，除中科院外，北京大學等知名學校都曾因知網漲價而停用。而與動輒千萬的高昂使用費相比，知網卻沒有給學術生產者應有的尊重，不僅版權費低，論文作者下載自己的作品還要付費。

官媒人民日報、經濟日報、新華社主辦的雜誌「半月談」也曾發文嚴厲批評知網。（編輯：楊昇儒）1110513