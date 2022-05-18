中國新增1227例染疫 北京全市防控再升級

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（中央社台北18日電）中國官方今天通報，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例1227例。上海本土染疫數較前一日微增，北京則是宣布全市防控再升級。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，17日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例240例。本土病例227例，當中以上海96例最多，其次為北京52例，四川49例；另有境外移入病例13例。

當天通報無症狀感染者1065例，其中境外移入65例，本土1000例。單日新增本土無症狀感染者以上海759例最多，接續是四川152例，北京則有17例。

上海新增本土染疫數855例，較前一日的823例微增，且已連續31天有死亡通報。北京新增69例本土染疫，昨天北京宣布全市社區、村防控措施全面升級，嚴格24小時關口值守，社區、村要加強人員車輛管理，落實測溫驗碼、查驗48小時核酸陰性證明、登記等措施。

現今中國的疫情呈現多點爆發，除上海與北京，天津與四川也出現疫情。

天津新增55例本土染疫，當地政府判斷，這次疫情初步考慮與污染的進口冷鏈食品關聯。四川廣安市疫情持續，據健康時報報導，當地從9日新增3例本土感染後，截至16日24時統計，累計報告本土染疫數588例。

截至17日24時，中國大陸現有確診病例5205例（其中重症病例301例），累計死亡病例5217例，累計報告確診病例22萬2370例。尚在醫學觀察的密切接觸者31萬3372人；尚在醫學觀察的無症狀感染者4萬7718例（境外移入441例）。

港澳部分，香港特別行政區累計確診33萬1724例（其中死亡9361例），澳門特區累計82例（出院82例）。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110518