拚經濟 習近平李克強分向內外信心喊話政策指示

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（中央社台北18日電）中國國家主席習近平今天對外企信心喊話，強調「重振貿易投資」，並重申中國「開放的大門只會越開越大」及「擴大高水平開放的決心不會變」，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境。

同一天，中國國務院總理李克強在雲南主持召開「穩增長、穩市場主體、保就業座談會」時表示，各地、各部門要增強「緊迫感」，看得準的新舉措「能用盡用，5月能出盡出」，確保上半年和全年經濟運行在合理區間，努力使經濟較快回歸正常軌道。

新華社報導，習近平18日在中國國際貿易促進委員會建會70周年大會暨全球貿易投資促進峰會上，以視訊方式發表講話，提到上述內容。

習近平提出4項建議：一是聚力戰勝疫情；二是重振貿易投資；三是堅持創新驅動；四是完善全球治理。其中，他主張各國積極開展疫苗研發、生產、分配國際合作，加強全球公共衞生治理，共築多重抗疫防線，推動建設人類衞生健康共同體。

針對重振貿易投資，他說，各國應全面推進聯合國2030年「可持續發展議程」，推動世界經濟動力轉換、方式轉變、結構調整。要支持以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈安全穩定。

另一方面，李克強在上述座談會中坦承，中國3月以來、特別是4月的部分經濟指標明顯轉弱，經濟放緩壓力進一步加大。他說，既要堅定信心，看到全國仍有1.5億多戶市場主體，且當前物價平穩，面對挑戰仍有政策空間，也要正視困難、因應衝擊。

李克強說，要用改革辦法解決前進中的困難。突出「就業優先」，透過「穩市場主體」來保就業、保民生，落實、落細留抵退稅減稅等組合式紓困政策，引導金融機構對中小微企業和個體工商戶貸款「緩交利息」。

他提到，要提升國企核心競爭力，也要以有效舉措增強民企信心；支持平台經濟、數位經濟合法、合規在境內外上市融資；要穩地價、穩房價，支持居民合理住房需求，保持房地產市場平穩健康發展。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110518