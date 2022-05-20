中國商務部：外貿情勢嚴峻 全力穩住基本盤

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（中央社台北20日電）中國商務部官員今天表示，當前外貿情勢嚴峻複雜，將全力以赴穩住外貿外資基本盤，緩解因疫情造成的產業鏈供應鏈中斷問題，積極推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等協定。

根據央視網報導，中共中央宣傳部20日舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，介紹「打通內外貿，構建雙迴圈」有關情況。中國商務部副部長盛秋平在會中答覆媒體提問時，作以上表示。

盛秋平表示，當前外貿發展面臨嚴峻複雜的國內外情勢，但將堅持穩中求進工作基調，深入落實各項政策，全力以赴穩住外貿外資基本盤。

他說，相關政策包括提升外貿品質及附加價值、推動外貿創新發展、國內外貿一體化發展，並促進法律法規、監管體制及標準連接，推動外貿企業多管道拓展內銷市場。

盛秋平並表示，全力保障外貿產業鏈供應鏈穩定。疫情對全球供應鏈的衝擊仍然繼續，將加大力度應對，努力緩解全球產業鏈供應鏈堵、斷等問題，持續優化營商環境，提升貿易便利化水平。

他還提到「進一步加強國際合作」，要辦好進博會、廣交會、服貿會等重大經貿展會；用好深化區域全面經濟夥伴協定（RCEP）自貿協定，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）和「數位經濟夥伴關係協定」（DEPA）進程。

中國商務部1月表示，由於全球供需面臨不確定、不穩定，今年中國對外貿易形勢十分嚴峻，「穩增長的困難和壓力前所未有」。

步入第2季，中國COVID-19疫情多點爆發，物流運輸面臨困境，進而造成產業鏈發生斷鏈，不少外貿企業營運受影響。

中國商務部4月時強調推動「穩外貿」政策措施，並推動疏導航空、鐵路、海運物流運輸堵點。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1110520