中國出現首例BA.2.12.1及BA.4確診病例

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（中央社台北22日電）中國推動疫情清零之際，近日報告已分別出現COVID-19變異株Omicron的2個亞變種BA.2.12.1、BA.4境外輸入確診者，2位確診者都完整接種疫苗。

根據人民日報旗下健康時報今天報導，近一週「中國疾控預防控制中心週報」（China CDC Weekly）連續發布多篇關於中國境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株及其感染者的最新研究情況。

週報指出，中國境內已出現首例境外輸入的變異株BA.2.12.1確診者，披露是一名27歲中國男性，他是在4月23日乘肯亞國際航班抵達廣東省廣州市白雲國際機場，當時所有乘客被轉移到檢疫酒店進行14天的常規醫學觀察，並定期接受檢測。這名男性在4月27日核酸檢測呈陽性。

病毒基因測序結果顯示，患者感染了BA.2.12.1，是中國首例BA.2.12.1境外輸入感染者，他有完整接種疫苗。

今年5月4日，世界衛生組織（WHO）提醒密切監測BA.2.12.1，多項研究表明傳播速度比起BA.2快23%到27%左右，是目前引起美國許多地區的疫情出現反彈的主要原因之一，目前至少已有17個國家報告了變異株BA.2.12.1病例。

另外，5月4日也確認一例變異株BA.4境外輸入感染者，這也是中國首例BA.4確診者。患者是4月29日從荷蘭阿姆斯特丹抵達廣東省廣州市，4月30日核酸檢測呈陽性，同樣完整接種疫苗。

週報指出，BA.4正在南非掀起新一輪疫情，並迅速取代BA.2，自今年4月第一週以來，南非逾50%病例都是BA.4感染者，且這項變異株對施打3劑疫苗的接種者有更強的免疫逃逸。目前至少已有20個國家報告了BA.4病例。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110522