北京一社區1800人轉至張家口隔離 河北人不滿

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（中央社台北24日電）北京海淀區友誼社區因檢測出19例COVID-19陽性確診，官方決定，社區的1800名民眾轉運至河北張家口隔離7天；這一決定牽動至今無法回鄉、被迫在外的河北人敏感神經，紛在網上宣洩不滿。

據北京日報、新京報等媒體報導，海淀區的友誼社區連續檢測出19例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性確診，傳染與多個家庭間的聚會等有關。

官方指出，為了最大限度降低社區傳播風險，經疾控部門研判，社區居民需進行集中隔離。海淀區迅速行動，安排轉運車輛100輛，對友誼社區1800餘人進行轉運。

官方下令，按照北京的防疫政策，這些民眾先執行7天集中隔離，期滿後按照疾控部門評估意見，具備居家隔離條件的人將繼續進行7天居家隔離，具體措施將依疫情動態調整。

同時，官方又指，「也充分體現人文關懷」，考慮到有慢性病、高齡者、中高考學生以及需要照顧寵物的人等特殊需求，經疾控部門評估，可實行就地居家隔離。

這些被集體轉運的1800名民眾將被安排在張家口市曾服務國際賽事的酒店進行7天隔離，並且將同步做好集中隔離期間的生活住宿保障。官方指，這是在「河北省的大力支持下」與「展現了京冀兩地攜手共抗疫情的格局」。

報導指出，北京派出了第一批39人的醫療專家組，海淀區緊急抽調醫護人員13人、機關企事業單位黨員幹部36人、安保人員24人，共100餘人赴河北張家口。他們將照顧隔離民眾的醫用藥及其他生活需求。

為防止疫情蔓延，河北多地曾經下發建議，要河北人員非必要不返鄉。因此，當1800名北京人被拉往張家口隔離消息一出，牽動了許多在外河北人的敏感神經。

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許多河北網友在中國社交平台微博上宣洩不滿，指「河北人有家不能回，對京津冀一體化又有了更深的理解」、「從冬奧到現在對在外人員一刀切，各種勸返本地人回不去家，結果現在接盤接的挺高興，張家口人真是沒脾氣」、「省外不讓回張家口，先給大哥安排是吧」。

北京這輪疫情爆發至今已滿月，防疫措施不斷升級。而這也不是北京市內第一個小區被集體轉運隔離，此前朝陽區南新園小區因發現26例COVID-19檢測陽性，官方決定對居住在此的近5000名居民轉運隔離。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110524