中國房市不振 煤老闆「抄底」上海辦公大樓

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（中央社台北25日電）中國經濟面臨壓力，房市下跌城市增加，但據中國「時代財經」報導，去年利潤豐收的「煤老闆」似乎正「抄底」上海辦公大樓，他們過去能買一棟絕不買一層，是否再度殺回樓市受矚。

「時代財經」24日報導，近日，內蒙古鄂爾多斯資源公司公告，擬與持股約78%的內蒙古鄂爾多斯電力冶金集團公司買下上海靜安區2棟辦公大樓及其地下210個停車位，交易總價為人民幣26.7億元（約合新台幣115億元）。

鄂爾多斯是一家以煤炭等礦產資源開發為主業之一的綜合型產業集團，在目前房地產行業相對低迷的時期，涉足上海商辦地產領域，引起不少投資者關注。

2021年煤炭等能源價格大漲，鄂爾多斯營收較2020年成長57%，現金流大幅增加，在目前房地產信心之下，無疑十分需要鄂爾多斯這樣的「金主」，市場關注利潤豐收的煤老闆「抄底」上海辦公大樓，是否代表會再度殺回房市。

報導表示，在房地產歷史上，「煤老闆」曾是一股兇猛的力量。21世紀第一個10年，中國煤炭行業經歷快速發展的「黃金十年」，也催生了一批迅速致富的人。他們熱衷於投資房地產，在樓市揮金如土，能買一棟絕不買一層。

不過，隨著煤炭行業黃金期的過去，對房地產的加持也驟然消失。直至2021年，隨著能源價格上漲利潤豐收，後續進軍房市情勢值得觀察。

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中國2021年釋放「穩樓市」訊號，影響房地產銷售信心，今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城，中國面臨經濟成長壓力。據中國國家統計局公布4月數據，70個大中城市中，新屋及中古屋價與3月及去年同期相比都下降的城市數目增加。有分析表示，新屋及中古屋價已跌至接近2021年底水準。

中國官方正逐步改變房地產監管政策，不只二三線城市，多個曾因房市過熱被監管部門約談的重點城市也逐步放寬限購、限售、限貸「三限政策」。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110525