兼具防疫和經濟 官媒：證實上海動態清零有效性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）中國官媒指出，兼具疫情防控和經濟是個考題，上海等地採動態清零，快速和精準地處理疫情，有效性平衡了抗疫、經濟發展、生活生產等關係。目前疫情趨於穩定，必須加快復工復產。

國務院主辦黨報經濟日報26日刊文表示，全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情呈現穩定下降，隨著疫情防控形勢逐漸好轉，必須加快推進復工復產，保障產業鏈、供應鏈安全穩定，以良好疫情防控成效保障經濟社會穩定。

文中指出，如何統籌疫情防控和經濟社會發展是一道考題，動態清零的要義在於快速、精準，上海等地充分印證動態清零的科學性、有效性，精準地平衡抗疫和經濟發展、生產生活間的關係。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文內提到，持續推進社會經濟復甦發展，堅持穩字當頭、穩中求進。嚴格落實園區、廠區、社區常態化防控管理措施，根據疫情發展動態調整工作要求和流程規範，協調經信、商務、發改、交通等多部門組成復工復產復市統籌推進機制。

「強化科技支撐作用、加大金融助企力度、加強產業服務保障等方面及時制定實施援企穩崗保就業政策」，文末強調，要把疫情耽誤的時間搶回來，推出有利於經濟穩定的政策，為實現全年經濟社會發展目標增添蓄勢能量。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110526