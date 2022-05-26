中國央行促加大放貸 銀行：難題在企業需求寡淡

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（中央社台北26日電）面對經濟疲弱壓力，中國人民銀行（央行）官網連刊3文提及金融機構加大企業放款等訊息。銀行對於政策配合有苦衷，直言由於供應鏈不穩、疫情喊卡業務拓展等，企業資金周轉需求寡淡。

人民銀行官網26日刊文指出，近期發布「關於推動建立金融服務小微企業敢貸願貸能貸會貸長效機制的通知」，內容強調，必須提升金融機構服務小微企業的意願、能力和可持續性，健全容錯安排和風險緩釋機制，使得小微企業「敢貸、願貸、能貸、會貸」。

在26日刊文前，人民銀行於24日單日連刊2文提及，人民銀行、銀保監會已經召開主要金融機構貨幣信貸形勢分析會，分析研究信貸形勢；持續部署落實穩定信貸增長工作措施。

人民銀行促使金融機構加大放款力道且必須擴及小微企業；銀行方面則坦言，「現在的情況下，貸款投放很艱難」，因為根本問題在於企業受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素影響，企業資金周轉需求很小。

21世紀經濟報導25日報導，社交平台上有張截圖轉傳，內容是人民銀行行長易綱召開全國24家大型銀行會議，要求加大信貸投放，某家銀行總行原先上報人行規劃是5月末貸款與4月末持平，現卻被要求5月末貸款必須較4月末增加人民幣50億元（約新台幣218億元）。

一名國有大行華東某分行行長接受採訪表示，截圖所指會議是5月23日人民銀行、銀保監會召開的主要金融機構貨幣信貸形勢分析會，會議後各家銀行根據各行情況加大信貸投放力度；不過也是因人而異，「本行並沒有5月末貸款額必須超過4月的要求」。

一位華東銀行人員說，先前銀行內部通知，4月監管部門對普惠小微指標加量加碼，全行必須在原有基礎上增加投放，「現在的情況下，貸款投放很艱難，但卻是必須完成的剛性指標」。

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報導指出，對於各家銀行來說，目前最大難點在於企業需求小。上述行長說，目前銀行資金充裕且便宜，但是主要問題是投放難，因為企業需求小。他表示，當地出口加工企業面臨供應鏈不穩定的問題，導致海外訂單銳減2至3成，資金流轉需求下降。

一家大型銀行上海分行人士則說，今年4至5月受到疫情影響，普惠小微企業拓戶工作基本上都停滯了，等到疫情好轉復工復產，也要重新考慮新拓展客戶的壞帳問題，完成既定指標有難度，更難在原有基礎上新增投放。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110526