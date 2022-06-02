俄方不再反對 中吉烏鐵路計劃明年開工

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（中央社台北2日電）被視為中國運輸貨物到歐洲和中東的最短路線的「中國–吉爾吉斯–烏茲別克」鐵路，在規劃逾25年後，近期傳出在俄羅斯不再反對後明年可望開工。

根據觀察者網6月1日報導，吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）5月30日接受吉爾吉斯國家通訊社「卡巴新聞社」（Kabar）訪問時稱，他向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）解釋吉國需要「中吉烏鐵路」就像需要「空氣和水」後，蒲亭表示不再反對，如果需要就可以建造。

賈帕洛夫表示，吉國想建「中吉烏鐵路」已經有25年了，但根本沒有開始。因為到目前為止，沒有人能向俄羅斯方面解釋這條鐵路對吉國的重要性。

他說，在完成可行性研究後，鐵路將於2023年開工。完成後吉國將成為過境國，將帶來工作、資金，促進經濟繁榮，並擺脫無法償還外債的擔憂。

報導指出，「中吉烏鐵路」全長約523公里，擬從中國新疆喀什向西出境，經吉爾吉斯到達烏茲別克。鐵路建成後將是從中國運輸貨物到歐洲和中東的最短路線，貨運路程將縮短900公里，時間節省7至8天。

先前有評論指出，俄羅斯反對興建這條鐵路，因認為會增強中國影響力，讓中亞國家對中國市場更依賴，對俄羅斯以及俄羅斯主導的歐亞經濟聯盟會有負面影響。

有網友回應，蒲亭阻擋逾20年的鐵路要開建了，俄羅斯與烏克蘭戰爭終於給中國帶來了一個利多。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110602