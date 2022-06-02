疫情是好生意 業績赤字車廠靠核酸檢測市值激增

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（中央社台北2日電）核酸檢測產業成為中國新興生意，相關概念股獲得投資人追捧。一家巴士製造商連續5年凈利潤負成長，銷出38輛核酸檢測車後股價狂飆，市值激增人民幣69.14億元（約新台幣300億元）。

中通客車是一家巴士製造商，為深圳證券交易所上市公司。這家公司賣出38輛核酸檢測車，收入1.07億元，卻在14個交易日內換來69.14億元市值增長。由於股價和公司基本面偏離大，中通客車2日開市起停牌。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零總方針下，核酸檢測成為一門好生意。據第一財經2日報導，中通客車在14個交易日內換來69.14億元市值增長，換算平均一台造價為282.87萬元的核酸檢測車帶來約1.82億元市值增長。

報導戲稱，從市值狂飆來看，一度以為這家公司是製造出了可用於外太空探測的月球工程車。

報導指出，中通客車過去業績疲弱，公司股價一直處於震盪下滑中，從歷史數據來看，中通客車凈利潤負成長持續了5年。在官方堅持動態清零下，核酸檢測被視作有效切斷傳播鏈手段，涉及核酸檢測概念股廣受投資人關注，中通客車就是其中走勢強勁個股之一。

在官方宣布常態化核酸檢測後，5月中上旬就有投資人不斷地詢問這家公司核酸檢測車訂單情形、是否已有核酸檢測車交貨使用等。

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中通客車從5月13日起接連13個交易日漲停；直到5月31日，中通客車釋出具體銷量且直指核酸檢測車業務不足以對公司業務發展和盈利產生重大影響後，6月1日股價才小幅回落。

報導強調，從業績來看，基本面與股價走勢有很大的背離，中通客車公司產品仍是以客車為主，核酸檢測車目前銷售數量相對較少，只靠核酸檢測車，並不能拯救公司疲軟業績。當疫情過去股價是否會被打回原形，市場尚不得而知，但有股東已經做好拋售準備。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110602