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北京累計1812例 官員：疫情進入掃尾階段

2022/6/4 17:55
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（中央社記者張淑伶北京4日電）北京市官員今天表示，本地COVID-19疫情歷經一個多月後，總體持續穩定向好，整體進入「掃尾」階段。據官方通報，北京這波疫情從4月22日至今，累計1812例本土病例。

綜合新京報等媒體報導，北京市疫情防控新聞發布會今天下午通報，4日截至下午3時，北京新增本土感染者12例，均為隔離人員，沒有社會面病例。

目前北京剩1個高風險地區和8個中風險地區。

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北京市政府新聞發言人徐和建說，北京新增感染者數量持續下降，治癒出院人數遠高於確診人數，疫情總體持續穩定向好，整體進入掃尾階段。

北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰表示，當前北京市疫情整體進入掃尾階段，但局部仍有社會面零星散發病例，不可掉以輕心。要繼續從嚴從緊做好常態化疫情防控，公園、景區、商場超市、酒店、民宿等公共場所要壓實「四方責任」，加強員工管理等。（編輯：楊昇儒）1110604

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