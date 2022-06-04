嚴防紀念六四 香港警察強勢截查拘捕悼念者

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（中央社台北4日電）今天是「六四事件」33週年，香港當局嚴防紀念活動，不但封閉維多利亞公園，還在周圍部署大批警力，強勢截查身穿黑衣或有可疑舉動的民眾；民運人士劉山青因戴著「悼念六四」口罩遭拘捕。

香港當局今年再度封閉以往舉辦六四燭光晚會的維園，警方此前揚言，6月4日即使是一人到維園悼念，但當場有一批人同時表達訴求，都可能觸犯未經批准集結罪。

綜合獨立媒體、香港01、明報網等港媒報導，港警今天在維園一帶及鄰近的銅鑼灣區域加強巡邏，大批身穿防刺背心的警員及機動部隊在場戒備，也有便衣警員駐守，並封鎖部分街道範圍，實施人流管制。

據報導，多名身穿黑衣的行人遭到警員截查，被要求出示隨身物品及身分證，出言警告後才放行；接近維園封閉區域的民眾，也被要求立即離開。

下午3時，前支聯會常委趙恩來手持鮮花到銅鑼灣，旋遭警員截查並帶入封鎖線內查問。警員要求他將鮮花收在背包內，並盤問目的地；大約10分鐘後，他被警員帶到港鐵站要求離開。

趙恩來事後表示，自己身上沒有任何六四文宣，但警員質疑他手持6枝白玫瑰和4枝紅玫瑰，稱他的玫瑰有可能煽動非法集結，要求他離開銅鑼灣，這毫無法律理據。

下午近4時30分，一名身穿印有「香港加油」黃色上衣，及戴上黃色口罩的女子，手持一疊A4白紙向行人派發，稱白紙代表祝福，也被警員帶入「搜身區」。

傍晚，一名身穿寫著「毋忘初衷」黑色T恤的15歲青少年，被4名便衣警察截查搜身，警察搜出寫有「8964」的白絲帶及一疊百貨公司宣傳單，警告如果宣傳單張出現6和4組合就犯法。警員透過對講機確認沒有案底後，將他放行。

晚上約7時，民運人士劉山青身穿印有已逝中國民運人士李旺陽肖像的上衣，戴著寫有「悼念六四」的口罩，站在維園南庭廣場。

據報導，警員隨即上前，警告他口罩上的字眼可能已構成煽惑他人參與非法集結，要求他立刻離開維園。但劉山青不服，並高喊「毫無理由」，也拒絕出示身分證，隨後被警方拘捕。

香港泛民主派社民連主席陳寶瑩、外務副主席周嘉發及成員余煒彬，晚上戴著印有X的口罩，欲到銅鑼灣記利佐治街默站，隨即被警方要求離開，余煒彬還被強行帶上警車送走。

入夜後，因為持續有民眾自行到維園及銅鑼灣一帶。晚上8時許，警方宣布擴大封鎖整個維園，但仍陸續有民眾到銅鑼灣，當中有人身穿「人民不會忘記」字句的黑衣，持有未點燃的蠟燭。

有市民表示，以往32年都有到維園參與六四集會，今年未能舉辦，擔心市民的自由被剝削，但認為老百姓不會忘記六四事件。（編輯：楊昇儒）1110604