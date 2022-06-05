政治風險清零 中國學者：監管風暴已結束

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（中央社記者吳柏緯上海5日電）中國從2020年下半年開始的多領域監管有趨緩的跡象。中國經濟學者李稻葵表示，隨著政治風險清除，監管風暴已暫告一段落，恢復投資者信心是未來政策重點。

2020年11月，中國監管部門喊停螞蟻科技集團的首次公開發行（IPO），開啟了中國對於網路科技產業的大規模監管。隨後，更擴及其他不同的行業領域，不但企業人心惶惶，中國國內外投資者也對投資市場打上問號。

根據香港01、聯合早報報導，李稻葵3日以視訊方式出席「大華私人銀行2H 2022投資論壇」，他在分享對於近期中國經濟議題的看法時提到，「中國政府對互聯網公司的監管風暴已基本結束」。

據報導，李稻葵在會中提到當年螞蟻科技集團的上市計畫之所以被喊停，是因為在上市前夕，許多官員及親屬都牽涉其中，造成巨大政治影響，涉及到一些城市的黨委書記人選，「這真的會嚇到最高層領導」。

然而，目前網路科技企業「對中國政治的影響已經為零，高層的擔憂已被打消」。同時，投資者也將恢復對中國相關企業的信心，有關公司的價值會重新得到評估。

由於中國COVID-19疫情多地爆發，包含上海在內的多個城市採取嚴格封控，衝擊經濟情勢，讓不少市場人士對於今年度中國經濟成長率5.5%的目標抱持懷疑，李稻葵認為，20大召開前，現行的「動態清零」政策不會改變，「封城」情況甚至會加劇。

但他提及，房地產市場復甦以及消費的刺激，特別是汽車等消耗品，將會驅動中國下半年的GDP成長速度。

李稻葵指出，房產被視為投資工具的歷史週期正在結束，預計未來半年或一年內，房產政策將會有重大調整。另一方面，中國國務院5月31日發布了穩經濟一攬子政策，有利於刺激經濟成長。

他在會中也提到，中國經濟政策在20大後會變得更為務實、謹慎，並利於市場和成長。（編輯：李雅雯）1110605