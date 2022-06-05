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中國調整房市政策 5月成交增但未完全回暖

2022/6/5 13:38
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（中央社台北5日電）在中國求穩經濟各城市密集調整房市政策下，5月30個重點城市成交量上升；但分析認為，房市未完全回暖，政策效果真正顯現仍需要一段時間。

財聯社今天報導，據克而瑞地產研究中心資訊顯示，5月中國全國30個重點城市商品住宅成交面積，較4月上升4%、較去年同期大幅下降59%；另前5月30個城市累計成交面積也較去年同期明顯下降51%。

克而瑞統計，5月全國計有20城市放鬆限購、25城市放鬆限貸、14城市放鬆限售，另有16城市公布減免房地產交易稅費措施及22城市公布購房補貼。在地方加大政策調整頻率及力度下，房地產市場有望逐漸復甦。

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另穆迪分析，自4月以來，中國各地採取放寬限售、限購，降低首付比例和提高購房貸款額度等措施。購房者面臨政策限制減少，且新房貸款管道更順暢，這些措施將對房地產形成支撐並縮減銷售額下降幅度，但政策效果真正顯現，仍需要一段時間。

今年中國受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，經濟走軟壓力加劇，中央積極出招穩經濟，救房市，5月多次喊話支持房地產市場合理購房需求，還推出信貸政策支持，如中國人民銀行差別化信貸政策，允許各地首套房利率可下降20個基點，各地房貸利率可降至4.25%，創歷史新低。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110605

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