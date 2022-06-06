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深圳國企書記夫人爭車位稱有50輛賓利 官方要查

2022/6/6 15:08（6/6 15:33 更新）
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中國深圳近期發生一起停車糾紛，事涉女子自稱其夫是某國企書記，揚言「我家有50台賓利」，官方決定展開調查。圖為賓利標誌。（圖取自Pixabay圖庫）
中國深圳近期發生一起停車糾紛，事涉女子自稱其夫是某國企書記，揚言「我家有50台賓利」，官方決定展開調查。圖為賓利標誌。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社台北6日電）中國深圳近期發生一起停車糾紛，事涉女子自稱其夫是某國企書記，揚言「我家有50台賓利」，導致糾紛影片熱傳、事件延燒，官方決定展開調查。

根據網傳影片顯示，深圳一個地下停車場，一名賓利女車主與一名勞斯萊斯車主因車位發生糾紛，現場爆發肢體衝突、拉扯，兩方叫囂不斷。賓利女車主宣稱，這個車位是自己買的，有買賣合約，對方卻違停占用了1個月。

影片顯示，雙方數度情緒激動，賓利女車主脫口說出，「這個車位誰敢說是他的？如果再不挪車，就要用賓利堵住車位1個月」、「把我的賓利開過來堵住他」、「我1個月賓利不用，我家有50台賓利」。

女子自稱其夫是當地某國企書記，根據界面新聞報導，有消息稱，該名女子的丈夫張曉中任職於深圳國資委旗下上市公司振業集團，是該企業的紀委書記、監事會主席。

振業集團官網資料顯示，張曉中出生於1965年10月，曾先後任職深圳市國資委辦公室（信訪室）主任科員，深圳市國資委黨委辦公室副主任、主任，深圳市國有免稅商品（集團）有限公司董事、黨委副書記、紀委書記、監事會主席等職務。

引起民間輿論譁然的是國企書記家裡是否真的坐擁50台賓利，因為這牽涉到中共總書記習近平在18大以來的反貪腐運動。

根據振業集團2021年年報顯示，張曉中從公司獲得的稅前年薪為人民幣37.5萬元（約新台幣165萬元），且未在關聯公司獲得報酬。因此，他的家庭如何購得50台賓利令人滋生疑竇。

該事件引起各方關注，中國民間輿論不歇，一場原是車主間與小區業務的糾紛，升級到需要官方回應。

深圳市國資委5日晚間發布通報表示，針對網友反映「深圳國企書記夫人涉車位糾紛輿情」情況，深圳國資委高度重視，正在了解核實。

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中共喉舌、前環球時報總編輯胡錫進今天也發表評論指出，所有公職人員、特別是幹部官員的家人都須低調做人。

他說，深圳「賓利大戰勞斯萊斯」成了醜聞，公眾對那個車位的事並非很感興趣，更關心的是那個「官太太」老公和勞斯萊斯車主都是什麼來頭、有多富，以及為什麼素質這麼低。他預言那位「官太太」的丈夫會因此事件栽個「大跟頭」。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110606

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