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中共加速金融領域反腐 年內至少14名高層落馬

2022/4/23 18:26
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（中央社記者吳柏緯上海23日電）中共20大將在今年秋季登場，對於金融領域的反腐工作也在加速，昨天就有3名銀行高層被查。據統計，今年以來已有至少14名金融高層因涉貪落馬。

中共中央紀委國家監委網站22日通報，招商銀行股份有限公司前黨委書記、行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查；同日還有兩名銀行高層被查。一天就有3名銀行高管落馬，引發關注。

根據證券時報、第一財經報導，今年2月26日，中紀委國家監委網站曾發文強調「反腐從嚴，站穩政治立場，對以貸謀私、靠行吃行等腐敗問題緊盯不放、一查到底」。今年以來的諸多行動，顯示金融領域反貪腐正加速進行。

據報導，今年內至少已有14名銀行高層被查落馬，此外，還有個別銀行負責人被帶走調查，但目前尚未公告。

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報導稱，伴隨著金融監管力道不斷加大，金融反腐也進入深水區。今年以來，金融反腐繼續重拳出擊。在這場風暴中，「人走茶不涼，辭職、退休不再保平安；窩案、串案時有發生；被查人員不僅涉及大小金融機構，也深入到監管部門，從高級幹部到從業人員，應查盡查。」

報導並稱，「有油的地方最容易滑倒」，對金融機構而言，腐敗不僅影響經營發展，損害員工、股東、客戶利益，帶來的次生影響更是不容忽視，「容易誘發甚至加劇金融風險，影響國家金融安全。」（編輯：楊昇儒）1110423

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