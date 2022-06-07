中國學者：拜登藉國際體系 維護台灣事實獨立

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（中央社台北7日電）中國社會科學院台灣研究所台美關係研究室主任及副研究員汪曙申撰文分析美國總統拜登的對台政策指出，拜登政府沿襲前總統川普，藉國際體系維護台灣事實獨立現狀，以牽制和影響兩岸關係。

由重慶市社會主義學院發行的雙月刊「統一戰線學研究」，今年第1期刊載汪曙申分析「拜登政府對台政策前瞻及其對兩岸關係的影響」專文。

汪曙申指出，拜登政府的兩岸政策沿襲美國傳統和川普的作法，主張「修正失衡」、「維繫現狀」、「規避衝突」，同時在印太戰略框架中安排台灣的角色，在國際多邊體系維護台灣的「事實獨立現狀」，藉由台美關係的提升牽制和影響兩岸關係。

他預測，因中美戰略競爭持續朝經濟科技、軍事安全和國際影響力領域擴散，涉及台灣的政治、軍事和經濟議題在拜登政府對台政策更顯重要，可說是未來美國提升與台灣「實質關係」的主要方向。

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汪曙申表示，美國「一個中國」政策的虛化，美國整合聯盟資源介入台灣議題，加強與台灣的防務戰略協調、安全合作關係等，將是未來中美涉台博弈的重要面向，並且對於中國推動統一帶來複雜影響。

他說，針對拜登政府對台政策的調整，中國既要有戰略定力又要有戰略塑造力，需要從政治、外交、軍事、經濟、社會文化等全面綜合應對，以維持台海局勢總體穩定、防止衍生重大顛覆性風險。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110607