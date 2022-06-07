中國15省公布2021年平均工資 IT和金融業薪情好

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（中央社記者沈朋達台北7日電）中國15省近日公布2021年平均薪資，其中浙江、廣東和重慶的非私營單位員工平均工資超過人民幣10萬元（約新台幣44萬元）。多省平均工資最高的行業，為IT和金融業。

陸媒中新財經7日報導，截至5日，中國15個省發布了2021年的平均工資。經濟大省上海、北京、江蘇和山東等地並不在列。

從非私營單位就業人員平均工資來看，排名前3的省分別為浙江、廣東和重慶，平均工資為12萬2309萬元、11萬8133元，和10萬1670元。

據中國國家統計局日前公布的2021年全國平均工資數據，無論在城鎮非私營單位或私營單位，IT產業的收入均為最高。

這也反映在各省的狀況。以廣東為例，該省城鎮非私營單位、私營單位的年平均工資最高產業，都是訊息傳輸、軟體和訊息技術服務業，分別為21萬3031元和14萬251元。

報導認為，IT行業高收入一方面是因數位化、訊息化快速發展，人才供不應求；另一方面也因疫情中線上消費需求旺，推高網路業平均工資的成長。

不過在河南等多個省平均工資最高的，則是金融業。

報導也指出，由於去年煤炭等能源價格走高，採礦企業效益大漲，採礦業員工的平均工資有較快的增速。

在內蒙古，採礦業是非私營單位平均工資最高的行業；在私營單位中，也位列第2。

煤炭大省山西，採礦業也在非私營單位佔據第3；私營單位則排第2。即使在廣東，採礦業也僅次於IT和金融業，位列第3。（編輯：周慧盈）1110607