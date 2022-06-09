中國官方：要避免盲目擴大全員核酸檢測的範圍

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（中央社台北9日電）中國國家衛健委今天表示，要避免盲目擴大全員核酸檢測的範圍；沒有疫情發生，也沒有輸入風險的地區，查驗核酸不應成為一種常態。

據陸媒澎湃新聞報導，中國國務院聯防聯控機制9日下午召開記者會，中國國家衛生健康委員會官員做上述表示。

國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華表示，聚集性COVID-19疫情發生後，要根據疫情防控需要，科學制定核酸檢測策略，劃定核酸檢測範圍和頻次，「避免盲目擴大全員核酸檢測的範圍」，將受檢人員按風險等級由高到低開展檢測。

他說，封控區一定是在24小時內完成首次全員核酸檢測，管控區要在48小時內完成第一次全員核酸檢測。低風險地區、低風險人群、長期居家人群沒有必要頻繁進行核酸檢測；「核酸檢測的重點是高風險人群和高風險崗位的工作人員，以及有疫情的地區。」

賀青華還強調：「各地可根據疫情防控的需要進行調整。沒有疫情發生，也沒有輸入風險的地區，查驗核酸不應成為一種常態。」

國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅則說，在常態化疫情防控過程中，口岸城市、省會城市和千萬級人口城市由於疫情輸入風險較高，才在這些城市建立步行15分鐘的核酸「採樣圈」，以避免出現大規模的聚集性疫情。

郭燕紅強調，15分鐘核酸「採樣圈」並非要求所有城市均建立，主要是集中在輸入風險較高的大城市；是否建設15分鐘核酸「採樣圈」，主要根據當地疫情發生發展情況和防控需要，因時因勢確定，不能「一刀切」。

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她接著解釋，中國是世界上人口最多的發展中國家，老齡人口多、地區發展不平衡，以及優質醫療資源總量相對不足。一旦發生本土疫情傳播，勢必造成大量的人群感染，老年人、有基礎性疾病的脆弱人群易發展為重症。因此，疫情防控工作應當立足於「防」，核酸檢測是實現有效預防的重要手段。

中國為因應COVID-19疫情採取清零政策，官方此前喊出建立15分鐘核酸「採樣圈」後，多地開始規定做核酸檢測的頻次。後續出現核酸檢測費用誰埋單、核酸黃牛、常態化核酸惹民怨等問題後，多地才取消核酸證明要求。（編輯：呂佳蓉/楊昇儒）1110609