涉國安法或非法集結 戴耀廷等3人遭港府撤勳銜

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（中央社記者張謙香港10日電）香港泛民主派3名核心成員戴耀廷、楊森和單仲偕因為各自涉及國安法或參加非法集結等罪，被港府撤銷勳銜。

官方香港電台今天報導，港府在憲報刊登了有關決定，即日起生效。

戴耀廷為香港大學法律學院前副教授，楊森是民主黨前主席，單仲偕為民主黨前副主席，前者於2001年獲政府頒發榮譽勳章，後兩人曾獲頒發銀紫荊星章並獲委任為太平紳士。

2019年中香港爆發「反送中」運動，戴耀廷等人積極參與其中，其後戴耀廷因為涉嫌組織或參與泛民發起的立法會初選而被捕，罪名是「串謀顛覆國家政權」，目前正被扣押。

楊森和單仲偕因為參加未經批准集結罪成而被判刑14個月，當中單仲偕緩刑兩年，楊森則於今年4月刑滿出獄。

2020年，泛民陣營就立法會選舉發起初選，讓市民在泛民眾多候選人中作出選擇，藉此協調陣營內不同黨派的最終參選人。

香港的授勳及嘉獎制度由來已久，在港英政府年代已經存在，當局每年都會向社會人士授勳或予以嘉獎，以表揚他們為香港作出的貢獻或出類拔萃的成就。

這些勳章及嘉獎等級相當多，其中最高等級依次是大紫荊勳章、金紫荊星章、金英勇勳章、銀紫荊星章和銀英勇勳章。（編輯：周慧盈）1110610