中國防疫專家鍾南山：層層加碼防控不可取

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（中央社台北10日電）中國各地為貫徹中共中央頒布的防疫清零指令，而執行極端措施挫傷經濟，中國防疫專家鍾南山今天表示，為遏止疫情而層層加碼的行徑不可取，如此將影響經濟發展。

據第一財經網報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron對於當前中國防疫構成嚴峻挑戰，鍾南山席第14屆中國生物產業大會暨2022年官洲國際生物論壇表示，中國堅持動態清零的政策不會改變，但絕非單純的動態清零。

他說，除了疫情要防住，更要兼顧穩住經濟和發展安全，後兩者同樣重要，為了防住疫情而層層加碼防控是不可取的，這明顯會影響到經濟發展。

鍾南山說，早發現、早診斷、早隔離仍是防控疫情的關鍵，若干地區因應Omicron執行常態檢測、三區及網格化管理、黃碼徹查重點人群，有效降低病毒傳播，非疫情大流行區域，可執行停課、餐廳歇業、關閉公共場所。

他表示，目前中國獲批的疫苗主要是滅活、腺病毒載體、亞單位蛋白這3大類，這些疫苗對疫情防控發揮很大作用，再加上一些有效的防控措施，中國的患病率及致死率全世界最低。

鍾南山說，但很多人施打同品牌疫苗兩劑或三劑，預防效果較差，若以不同品牌疫苗作為加強免疫，預防效果明顯提高，建議混打不同品牌疫苗。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110610