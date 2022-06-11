港媒：COVID-19病毒疑似與中國蹄鼻蝙蝠有關

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（中央社台北11日電）據調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫源的世界衛生組織專家顧問團撰寫的報告，COVID-19的病毒基因，與2013年在中國蹄鼻蝙蝠內發現的冠狀病毒分支之一相關程度高。

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，世界衛生組織（WHO）的「新型病原體起源科學顧問團」（Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens，簡稱Sago），由來自世界多國共27位科學家組成。

根據他們就疫源調查所撰寫的首份報告，COVID-19的病毒基因與2013年在中國蹄鼻蝙蝠內發現的冠狀病毒分支之一，相關程度高達96.1%。

雖然COVID-19的病毒基因與2020年在寮國蹄鼻蝙蝠內發現的冠狀病毒，重疊程度達96.8%，但相關程度還不夠充分。

儘管如此，Sago撰寫的報告說：「這些病毒似乎與Sars-CoV-2的關聯性還不夠，還無法斷定就是直接感染源。」並說還需更多研究才能辨別疫源，或確認誰才是把病毒傳給人的宿主。

Sago的報告雖稱，COVID-19病毒是在自然環境由動物傳給人，不過還需研究病毒如何傳開。

據去年初專家經實地走訪中國武漢華南市場4週而發布的報告，病毒「根本不可能」從實驗室外逸，並稱有必要進一步調查，病毒藉由冷凍食品傳開的可能性。

不過世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）隨後則說，排除實驗室外逸的可能性言之過早，而Sago最新公布的報告指出，有必要評估病毒從生物安全與保全措施的破口傳給人的可能性。

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Sago說，調查疫源的專員需要取得並審視實驗室所有研究冠狀病毒的證據，包括與COVID-19相關的病毒或近似的病毒原祖等，以及實驗室執行及改善生物安全與保全的方法，但Sago沒有指名是哪個實驗室。

而位於武漢的武漢病毒研究所向來是各方質疑外逸病毒的焦點，這個研究病毒的機構，當中的研究員鑽研蝙蝠冠狀病毒，並且保存著與COVID-19病毒近似的蝙蝠冠狀病毒RaTG13。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110611