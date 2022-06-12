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官員涉發爛菜停職隨即復職 網友：上海當官真好

2022/6/12 12:21
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（中央社台北12日電）上海一街道辦事處官員今年4月在防疫期間涉發放腐爛蔬菜而被停職，1個多月後因「深刻檢討，並主動服從安排」隨即復職，引起關注，有網友表示，在上海當官真好。

根據香港明報今天報導，先前因發放蔬菜包問題被停職的寶山區張廟街道辦事處副主任郇秀志復職，引起網友關注。

報導指出，郇秀志在發放物資過程中，對相關單位的物資發放及剩餘物資後續處置，未追蹤落實閉環，對部分蔬菜腐爛及被不法分子趁機倒賣負有領導責任，4月27日，郇秀志被責令停職檢查，並被黨紀立案，接受進一步調查。

另據中國媒體「光明網」今天報導，郇秀志在紀律處分後，期間深刻檢討，並主動服從安排，官復原職。

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上海3月28日起因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情執行嚴格防控，導致上海物資缺乏，民眾急於搶菜，中國各地隨後投入「物資援滬」的運動之中，但部份民眾發現到手的蔬菜已腐爛。

郇秀志停職隨即復職的新聞受到關注，有網友表示「不把人當人的幹部又回來了」、「復職速度比抗議的速度還快」、「上海當官真好，才多久就復職了，厲害了大上海」等。凸顯基層民眾不認同官方防疫的表現及相關處置。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110612

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