港府再發消費券 欲移民且不在香港者不能領

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（中央社記者張謙香港13日電）香港當局將向市民發放港幣5000元（約合新台幣1萬8943元）的消費券，以刺激消費，但有意移民而且不在香港者，不在發放之列。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）衝擊下，本地消費市場低迷，當局為了振興消費，今年4月起分兩階段向每名18歲以上市民發放消費券，每階段為5000元，第二階段發放時間是8月7日。

財政司司長陳茂波今天公布第二階段消費券詳情時指出，符合資格領取消費券的市民必須自今天或之前年滿18歲，而且是香港永久居民或新來港人士（即獲准移居香港者）。

第二階段消費券計畫也涵蓋有條件或有資格成為香港永久居民的人士。

但他說，永久離港或者有意圖永久離港的人士，2019年6月18日至今年6月12日期間，若沒有特別原因而長期不在香港，就沒有資格領取新一期消費券。

在首階段發放消費券時，港府沒有這方面的規定。

2019年中香港爆發「反送中」運動後，不少港人離港，其中許多人持BNO前往英國。

BNO全稱British National（Overseas），中文是英國國民（海外）護照。港區國安法實施後，英國放寬港人移民英國的規定，大致上允許港人持BNO赴英，居留5年後可以申請定居，再居住12個月後申請入籍。

英方的新措施刺激大批港人申請BNO並據此前往英國。（編輯：周慧盈）1110613