曾鈺成：香港立法會缺民主派不理想

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（中央社記者張謙香港15日電）前香港立法會主席曾鈺成說，新一屆立法會90名議員都屬於親政府的建制派，議會缺少了民主派不太理想；他並說，不覺得北京中央視民主派為敵人。

曾鈺成是建制派元老級人物，他是民主建港聯盟（現稱民主建港協進聯盟）創黨主席。香港回歸前，他是民建聯及建制派的精神領袖，與李柱銘在當時民主派的地位相若。

明報今天刊登了對曾鈺成的專訪，在談到泛民主派當前的處境時，他說，很多民主派符合北京方面所說的「愛國者」定義，不覺得北京中央視他們為敵人。

他說，北京中央強調香港的新選舉制度要「五光十色」，民主派的確能夠代表部分市民，不能長期排除他們在建制之外。

2019年中香港爆發「反送中」運動後，北京方面推出了港區國安法，又修改香港選舉模式，以落實「愛國者治港」方針。

受到國安法及新選制衝擊，在去年的立法會選舉中，泛民代表大都未能參選，即使有意參選，也被當局依法取消參選資格。

在新選制之下，去年立法會選舉只有3成投票率，曾鈺成對此表示，這次選舉受到反修例運動餘波影響，但他相信，北京中央不會認為3成投票率是正常的。

他又說，如果北京中央認為現時的議會未達「五光十色」，就要改善；這也不代表以往的民主派「出番晒嚟」（重新現身），而是有不同理念和社會背景的人參與。

他說，在去年的立法會選舉中，北京方面是希望泛民黨派參選的，以證明北京中央沒有視他們為敵人，只有那些參與危害國安和挑戰國家主權的民主派，北京中央才會以敵我關係看待，但民主派參選與否，關鍵在於其意願。

據分析，民主派在參選問題上也面對矛盾，假設北京中央宣布民主黨是好的、也是愛國的，民主黨未必高興，因為這可能會導致其支持者與它翻臉。

曾鈺成又說，香港回歸以來，北京中央與民主派一直保持一定程度的溝通，希望北京中央與民主派未來有機會溝通，只是過程中要等待適當誘因和時機。（編輯：李雅雯）1110615