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路透：百度擬以2080億元 出售愛奇藝全部持股

2022/6/15 18:26
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（中央社記者吳柏緯上海15日電）路透社報導，中國網路巨擘百度正就出售所持的愛奇藝全部股份與潛在買家協商，交易價可能達70億美元（約新台幣2080億元）。消息傳出後，愛奇藝股價在美股盤前一度重挫。

路透15日報導稱，百度全數出售愛奇藝股權的計畫，已決定由美國銀行負責，吸引了許多私募股權投資公司和國有企業的興趣，包含私募股權公司PAG、中國電信商中國移動。

對此，愛奇藝透過電子郵件回應稱，這是「市場的謠言」；百度方面則保持緘默。被點名為潛在買家協商的PAG拒絕對這項傳聞回應，中國移動則沒有回應。

公開資訊顯示，百度持有愛奇藝53%股份，並擁有超過90%的股東投票權。

報導提及，目前愛奇藝的市值約為40億美元，但百度計畫以70億美元溢價出售，代表愛奇藝每股的出售價格約8.13美元；而愛奇藝14日在美股的收盤價為4.67 美元。

交易傳聞揭露後，愛奇藝股價在美股盤前一度重挫9%，至截稿下跌4.71%，報4.45美元。

報導引述兩名知情人士表示，百度近年將業務版圖從網路科技擴及到電動車、雲端服務、自動駕駛。如今已將愛奇藝視為非核心資產，並著力於資本密集型人工智慧與自動駕駛領域發展。

報導稱，百度擬定的股權出售計畫背景是中國從2020年末開始對於科技、教育等多個領域的監管，迫使企業縮減非核心領域業務的擴張。

這並非市場上首次傳出百度計畫出售愛奇藝，過去被點名的買家包含阿里巴巴、騰訊。據路透過去的報導，阿里巴巴及騰訊因為估價過高以及面對監管阻力，2020年11月時暫停收購談判。（編輯：楊昇儒）1110615

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