更多編輯台推薦新聞：
升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

曾俊欣雙喜臨門 躋身世界百大、溫網順利補進會內賽
運動

曾俊欣雙喜臨門 躋身世界百大、溫網順利補進會內賽

書摘／比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來
生活

書摘／比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖輯／疫情中的耐力賽 病毒從非常融入日常
首頁 / 兩岸

北京新增13例 官方：酒吧群聚疫情已趨緩

2022/6/16 17:42（6/16 18:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北京疫情近期因為天堂超市酒吧（圖）群聚感染再度升溫後，官方通報16日新增COVID-19本土感染者13例，沒有社會面病例，並稱酒吧群聚疫情已經趨緩。（中新社提供）中央社 111年6月16日
北京疫情近期因為天堂超市酒吧（圖）群聚感染再度升溫後，官方通報16日新增COVID-19本土感染者13例，沒有社會面病例，並稱酒吧群聚疫情已經趨緩。（中新社提供）中央社 111年6月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）北京疫情近期因為一間酒吧群聚感染再度升溫後，官方通報今天新增COVID-19本土感染者13例，沒有社會面病例，並稱經過8天的艱苦鏖戰，酒吧群聚疫情已經趨向緩和。

據北京青年報官方微博，北京市政府16日下午召開疫情防控新聞發布會，作以上通報。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，6月9日爆發的天堂超市酒吧聚集性疫情，點多面廣、來勢兇猛。經過8天的艱苦鏖戰及全市人民的齊心奮戰，以快制快的果斷措施效果顯現，天堂超市酒吧關聯疫情趨向緩和，但依然存在出現社會面隱匿病例的可能性，首都疫情防控仍處於關鍵階段。

北京市疾控中心副主任劉曉峰通報，6月16日截至下午3時，新增本土感染者13例，均為隔離觀察人員。

他指出，北京市累計報告351例感染者，均涉及天堂超市酒吧聚集性疫情。其中，酒吧到訪人員235例，酒吧工作人員7例，到訪人員的續發關聯人員109例。疫情涉及14個區和經開區，其中，酒吧所在的朝陽區占188例。

劉曉峰表示，當前北京新增病例數有所下降，今天無新增社會面病例，前期疫情防控措施效果初步顯現，但疫情防控仍處於關鍵階段，切不可麻痹大意、鬆勁懈怠。

為篩出感染者，朝陽區持續進行大規模核酸檢測。

朝陽區副區長孟銳表示，朝陽區15日共採樣405萬8524人，結果全部為陰性。16日至18日，朝陽區還要繼續展開3天的區域核酸篩查。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1110616

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族