習近平：反腐不能輸 政治局委員要堅持最高標準

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈朋達台北18日電）中共中央政治局昨天就反貪腐舉辦集體學習。中共總書記習近平在會中說，反腐敗是一場輸不起也不能輸的重大政治鬥爭，也要求政治局「同志」要在嚴以律己上堅持最高標準。

中國官媒新華社報導，中央政治局17日就推進「三不腐」（不敢腐、不能腐和不想腐）進行第40次集體學習，由中央紀委國家監委案件監督管理室主任劉美頻講解。

報導說，習近平在主持學習時強調，勇於自我革命是中共百年奮鬥培育的鮮明品格。他細數了從中共18屆全國代表大會上任以來的各種成就，包括從治標入手，寓治本於其中，讓黨員幹部因敬畏而「不敢」、因制度而「不能」、因覺悟而「不想」。

他強調，腐敗是中共黨內各種不良因素長期累積、持續發酵的體現，反腐就是跟各種弱化中共先進性、損愛中共純潔性的病原體做鬥爭，不退讓妥協，才能讓中共不變質「確保紅色江山永不變色」。

習近平又說，從嚴治黨、推進反腐，必須從領導幹部、特別是高級幹部嚴起，要求他們管好自身、管好家人親戚和其他身邊事，堅持「親清政商關係」。中央政治局的「同志」則要在嚴於律己上堅持最高標準，「要求全黨做到的要率先做到，要求全黨不做的要堅決不做」。

對於負責反腐的紀檢監察機關，他也要求必須以自我革命的精神，防止「燈下黑」。（編輯：周慧盈）1110618