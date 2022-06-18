字節跳動再揮大刀 教育事業裁掉3000人

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字節跳動近日再度裁員，教育業務裁掉約3000人，遊戲業務也有超過百人被裁。（中新社）

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（中央社記者吳柏緯上海18日電）襲向中國網路科技巨頭的裁員潮，並未隨著監管放鬆而趨緩。據報導，字節跳動近日再度裁員，教育業務裁掉約3000人，遊戲業務也有超過百人被裁。

根據中國財經媒體晚點LatePost、36氪報導，字節跳動的教育、遊戲業務最近都啟動新一輪大幅裁員。其中，教育業務在去年「雙減」政策實施後，總員工從2萬多人一直縮減至目前約5500人，這次預計再裁掉最少3000人。

2021年7月下旬，中國官方發布「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，簡稱「雙減」政策，除了規定義務教育階段學科類課程不得在週末、寒暑假等節假日組織補習，對業者的發展也有許多限制，其中更要求企業的部分業務要轉型為非營利。

此舉被視為針對補教業的監管，後續對中國多家補教巨頭營運造成影響，另有不少中小型的業者因此倒閉、關門。

36氪引述字節跳動教育事業的資深人士證實，教育業務的確出現比較劇烈的大幅收縮，包含大力智能、智能學習等品牌、服務都受影響，部分業務的裁員比例甚至高達80%到90%。

一名大力智能的員工在報導中透露，幾天前已被通知關於裁員的事，隸屬的事業部門除了少數人留下繼續完成後續工作外，其餘全部裁撤；另一位智能學習的業務部門員工則表示，「裁員幾乎沒有前兆」，16日上午11時30分開會通知離職，要求晚上7時前辦完離職手續，正式員工和實習生基本上全部裁撤。

然而報導也提到，這次被裁的正式員工和實習生均有拿到補償，部門被裁撤與整併的員工也可以選擇轉往其他部門。

報導引述內部員工透露，本月20日可能還會有一波裁員約談。

除了教育事業外，字節跳動旗下的遊戲業務也裁員，其中位於上海，曾一度被認為是字節跳動進軍遊戲領域關鍵戰力的101遊戲工作室近日被解散，此外，北京、廣州等地的遊戲工作室正進行的多個項目也被裁撤或整合。

報導稱，過去一週內，遊戲業務已有超過百名員工離開。（編輯：陳沛冰）1110618