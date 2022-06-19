疫情影響 中國今年618購物節史上最冷

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（中央社台北19日電）中國今年618購物節因受疫情影響導致物流受阻、商家避免庫存及消費者購物選擇更為理性下，銷售產生明顯影響，被稱為「史上最冷618」。

「星島日報」今天報導，雖然中國各大電商平台部分預售戰績看似不俗，例如截至6月6日，「天貓」平台和去年同期相比，在美妝護膚、運動品類中排名前幾位的品牌銷量仍有明顯成長，以及「京東」公布促銷活動開始10分鐘內，小米、華為、蘋果等多個品牌成交額即破億元等。

據澎湃新聞報導，但銷量的提升不會直接轉化成利潤。溫州德賽鞋業總經理張文傑表示：「購物節需要預熱很長時間，此前的銷售額會集中在一天爆發，但如果按一個月來計算，反而得到的利潤更低了。」同時，購物節也會「提前透支」未來一段時間的銷量。

「中國新聞周刊」報導，今年各個電商平台較往年推出的折扣力度更大，例如「天貓」平台的折扣力度為滿300減50，京東為滿299減50，但仍有企業選擇「躺平」（退出競爭）。

茵曼創始人方建華公開稱「今年618『躺平』，不玩了」。他提到，一百多家實體店關門停業，上海春夏貨品售罄率不到6成，銷售速度趕不上退貨，最高退貨率達到6成。

上海護膚品牌「林清軒」表示，今年「618」非常難，從生產備貨到物流配送，每個環節的難度都超出想像，「萬一賣不出去，就成庫存了。」

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物流問題對銷售或利潤產生了明顯影響，順豐、中通、圓通等快遞公司普遍存在發貨、配送延遲或無法寄收快遞的問題。一位北京的中通快遞員告訴「經濟觀察報」，前段時間受疫情影響，快遞不讓進小區，有的快遞中轉場運作也比較慢。

中國過去每逢「618」，網上一片是「買買買」的熱鬧景象，但今年消費者的購物意願下降，不少年輕人表示手上餘錢不多，「不買就是省錢」。有網友察覺「618」的商品價格比平時優惠不多；也有網友表示，疫情影響下，比起任性購買喜歡的東西，更傾向於囤積日用品。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110619